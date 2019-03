Églantine Émeyé donne des nouvelles encourageantes de son fils handicapé, Samy

Dimanche 31 mars 2019, Églantine Émeyé a publié une tendre photo de son fils Samy (13 ans). Le jeune garçon est polyhandicapé depuis qu'il a fait un AVC lorsqu'il n'était qu'un bébé. Il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 1 an et hémiplégique du côté gauche. Après des années de souffrances, le jeune Samy commence à faire des progrès encourageants. "Aujourd'hui, il me montre qu'il a enfin du plaisir à vivre (...) Je sais qu'il sait qui je suis. Il me le montre, se lève, me tend les bras, me sourit. C'est aujourd'hui un enfant qui a du plaisir à vivre", confiait sa maman en 2016 dans Thé ou Café.

Deux ans après, Samy continue de faire de progrès, qui rendent sa maman très fière. Sur Twitter, Églantine Émeyé a dévoilé une photo de son fils, avec la légende suivante : "Coucou ! Je suis en week-end avec maman chez des amis et elle n'en revient pas : je m'adapte à un lieu que je ne connaissais pas, je rigole et suis hyper mignon ! J'en profite pour vous donner ces bonnes nouvelles. Merci à tous ceux qui en demandent régulièrement. Bises à tous ! Samy." Une attendrissante nouvelle.

Églantine Émeyé est séparée depuis quelques années du père biologique de ses deux enfants, Samy et Marco (15 ans). Elle décrivait à quel point son nouveau compagnon est présent pour ses enfants : "Ç'a été compliqué au début, il [son nouveau chéri, NDLR] s'est dit que c'était trop difficile. En fait, il n'avait pas bien compris où il mettait les pieds (...) Quand j'ai rencontré mon compagnon, je lui ai dit que j'avais un fils handicapé, mais il n'imaginait pas que ce serait aussi lourd à porter." Une vie de famille malheureusement éloignée de Samy, qui vit dans un hôpital à Hyères. Églantine Émeyé lui rend visite toutes les deux semaines.