Electroshock : Richard Orlinski entouré de ses beaux enfants en coulisses

Jeudi 30 novembre, Virgin Radio organisait une nouvelle édition de sa grande soirée Electrochock dans le cadre de l'AccorHotels Arena à Paris. Au menu, des artistes incontournables comme Martin Solveig, Kungs, The Avener, Feder, Felix Jaehn, Ofenbach, Synapson, Lost Frequencies, Domenico Torti, Gaetan Laurent mais aussi de surprises comme le sculpteur et DJ Richard Orlinski et l'animateur maison Cauet. L'événement a réuni plus de 18 000 spectateurs qui en ont pris plein les oreilles toute la soirée jusqu'au final tant attendu du duo au succès international Justice. Richard Orlinski nous a ouvert les portes des backstages...

Artiste et sculpteur engagé à la renommée internationale, Richard Orlinski est depuis quelques années un DJ très demandé. Pour preuve, c'est à lui qu'est revenue la tâche de chauffer le public devant la pyramide du Louvre le soir de la victoire d'Emmanuel Macron. Pour Electroshock, Orlinski n'était pas seulement venu armé que de bons disques, dont son tube Heartbeat : il était aussi accompagné de ses danseuses et de l'un de ses Kongs, un gorille monumental et rouge vif en guise de décor.

Dans sa loge, Orlinski pouvait compter sur la présence de sa fille Inès et de son fils Yohan (il en a deux autres avec son ex-femme), mais aussi de quelques amis. L'artiste a ainsi pris la pose avec DJ Noyz, qui n'est autre que le frère de Kev Adams, le chanteur Mickäel Miro, mais aussi le journaliste d'investigation aux dreaklocks Olivier Delacroix et le trublion du PAF Laurent Baffie. Entre concentration, moments de convivialité et interview en direct sur Virgin Radio, Richard Orlinski a vécu cette soirée à 100 à l'heure. Il a, pour notre plus joie, trouvé le temps de poser avec les artistes avec qui il partageait cette belle affiche comme le jeune Kungs, sacré DJ de l'année aux NRJ Music Awards 2017, et l'incontournable Martin Solveig.