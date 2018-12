Elie Semoun dézingue encore Christophe Dechavanne : "Il manque de modestie..."

Elie Semoun ne garde pas forcément un très bon souvenir de ses passages télé dans les émissions de Christophe Dechavanne.

Interrogé par Eric Dussart et Jade dans On refait la télé sur RTL ce premier week-end de décembre, l'humoriste de 55 ans a dit tout ce qu'il pensait de l'animateur de The Wall sur TF1. Et il n'a pas été tendre avec son collègue des Grosses têtes ! "Je ne suis pas très fan", a-t-il d'abord statué avant de s'expliquer : "Il a tendance à se mettre un peu plus en avant que ses invités, il manque un peu de modestie. Il y a des intervieweurs qui ont plus d'humilité que lui. Il y en a plein des comme ça, qui confondent... C'est pas eux les vedettes, c'est les autres, c'est les artistes. Ceux qui ont de l'humilité, c'était Philippe Gildas, c'est Michel Drucker... C'est des gens qui savent s'effacer."

Elie Semoun n'a pas non plus caché qu'il avait en travers de la gorge un "coup" que lui aurait fait Christophe Dechavanne à l'époque de Ciel mon mardi sur TF1. L'ex-partenaire de Dieudonné a raconté : "Un jour, il m'avait invité dans son émission et j'avais fait des petites annonces où il y avait un curé pédophile. C'était vraiment chaud la petite annonce. On voyait le curé dire qu'il aimait les enfants (...) Ça manquait un peu de finesse. Et il m'avait invité, il y avait des catholiques intégristes qui étaient invités aussi, je n'étais même pas au courant. Je me suis retrouvé face à ces mecs-là. Je sais qu'il l'a fait exprès pour faire une sorte de buzz. Je n'avais pas vraiment apprécié."

Il y a quelques semaines, Elie Semoun avait déjà fait part de son peu d'affection pour Christophe Dechavanne en pointant du doigt son côté "tyrannique avec ses invités"...