Elisabeth Olsen impeccable : La soeur des jumelles affiche ses jambes parfaites

Lors du Festival de Cannes, la section Un certain regard met en perspective un cinéma original et audacieux. Si l'on a pu découvrir avec plaisir le biopic non conventionnel de Barbara par Mathieu Amalric, le 20 mai a été présenté Wind River de Taylor Sheridan, première réalisation de celui à qui l'on doit le scénario de Sicario.

Devant sa caméra, se sont distingués Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. Les deux acteurs ont tourné ensemble dans Avengers – ils incarnent respectivement l'archer Oeil de faucon et la Sorcière rouge – et se sont retrouvés plongés cette fois dans le Wyoming glacial. Mais sur la Croisette, la talentueuse petite soeur d'Ashley et Mary-Kate (28 ans) a mis de côté le gros manteau pour se vêtir d'une superbe robe Marc Jacobs mettant en valeur ses longues jambes. Ce soir sur le tapis rouge, l'amoureuse du musicien Robbie Arnett va faire des ravages également !



L'histoire de Wind River : Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans l'immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu'il découvre le corps d'une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l'aider à mener l'enquête dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et l'isolement, où la loi des hommes s'estompe face à celle impitoyable de la nature...