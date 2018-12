Eliza Dushku payée une fortune pour taire l'humour douteux de Michael Weatherly

Initialement engagée pour trois épisodes par la chaîne CBS, elle aurait pu être prolongée mais il semble qu'un litige entre l'Américaine et son partenaire de tournage ait coupé court à sa participation dans la série. Comme l'a révélé un article du New York Times publié le 13 décembre 2018, Eliza Dushku se serait plainte de plusieurs remarques déplacées la part de Michael Weatherly faites devant le reste de l'équipe. L'acteur de 50 ans aurait notamment tenté de faire de l'humour avec des commentaires sur le physique de sa camarade ou en feignant une proposition de plan à trois.

Je suis désolé et je regrette

L'actrice a alors décidé de confronter le comédien, mais peu de temps après, son personnage a été éliminé de la série. Selon l'un des scénaristes, son départ n'aurait aucun lien avec sa plainte. À la suite de ses négociations, CBS lui a proposé un accord confidentiel, lui offrant 9,5 millions de dollars (environ 8,4 millions d'euros), ce qu'elle aurait a peu près touché si elle était restée dans la série pendant quatre saisons. Ses trois premiers épisodes pour lesquels elle avait initialement signé un contrat étaient payés 35 000 dollars chacun (environ 30 800 euros).

Tout aurait pu rester sous silence si une large enquête interne sur les comportements déplacés au sein du groupe n'avait pas été lancée l'été dernier. Si Eliza Dushku n'a pas souhaité témoigner pour le New York Times, Michael Weatherly a quant à lui présenté ses excuses dans un communiqué : "Durant le tournage, j'ai fait quelques blagues moquant certaines parties du scénario. Quand Eliza m'a dit qu'elle n'était pas à l'aise avec ma façon de parler et ma tentative de faire de l'humour, j'étais mortifié de l'avoir offensée et me suis immédiatement excusé. Après réflexion, je comprends mieux que mes propos n'étaient ni drôles ni appropriés, je suis désolé et je regrette la peine causée à Eliza."