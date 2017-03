Elizabeth Hurley : Son fils Damian, 14 ans, lui vole la vedette

Ce mardi 21 mars, Elizabeth et Damian Hurley se sont rendus au Dominion Theatre à Londres. Mère et fils ont assisté à une avant-première de la comédie musicale An American in Paris. Ils étaient accompagnés du couturier Valentino Garavani et de son compagnon, Giancarlo Giammetti.

Craquante en petite robe scintillante Versace, l'actrice de 51 ans a illuminé la nuit londonienne et inévitablement attiré l'attention des photographes. Damian ne portait pas de sequins mais lui a tout de même volé la vedette : tout de Ralph Lauren vêtu et chaussé de baskets Giuseppe Zanotti, le jeune acteur de 14 ans a consolidé son statut de futur fashion icon.

Salma Hayek, vêtue d'un chemisier Gucci, le mannequin Daisy Lowe et la chanteur Louise Redknapp comptaient eux aussi parmi les invités de la représentation d'An American in Paris.

Elizabeth Hurley et son fils Damian (né le 4 avril 2002 d'une relation avec l'homme d'affaires américain Steve Bing) sont deux des acteurs de la série The Royals, mettant en scène une famille royale britannique.