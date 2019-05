Elizabeth II : Bouleversée, elle va enfreindre le protocole royal

C'était l'une des personnes les plus proches d'Elizabeth II. Sa gouvernante, Annette Wilkin, est décédée après plus de 40 ans de bons et loyaux services pour la famille royale. Pour honorer la mémoire de son amie, la reine d'Angleterre va enfreindre le protocole et les traditions de la couronne Britannique.

Annette Wilkin avait commencé à travailler au service de la reine lorsqu'elle était adolescente. Ainsi en 1974, elle rencontrait celle qui allait devenir l'une de ses plus proches amies, Elizabeth II. Après avoir commencé en tant que simple femme de chambre, Annette Wilkin a réussi à devenir incontournable au Palais jusqu'à devenir gouvernante en chef. Une source royale confiait au Daily Mail :"Elle était une véritable inspiration pour les autres qu'elle motivait à travailler encore plus dur. Des efforts que la reine a toujours appréciés." Très proches l'une de l'autre, Elizabeth II avait même offert à Annette Wilkin un présent inestimable pour elle. Non, il ne s'agit pas de bijoux de la couronne Britannique mais bien de l'un de ses précieux corgis. Le bienheureux Larch avait donc été adopté par Annette Wilkin, qui vivait toujours au sein du Palais après sa retraite en 2014. "La reine et tous les membres de la famille royale l'adoraient absolument et elle faisait presque partie de la famille. Elle ne s'est jamais mariée mais était dévouée à son travail et a donné sa vie à la famille royale." Bien déterminée à assister aux funérailles de son amie, Elizabeth II va devoir enfreindre le protocole pour se rendre à son enterrement. En effet, la reine se rend très rarement aux funérailles si celles-ci ne concernent pas les membres de la famille royale. Quoiqu'il en soit, la reine est bien décidée à honorer son amie Annette Wilkin et à lui rendre ce dernier hommage. Peu importe ce que pourront penser les membres du Palais ou ce que le protocole pourrait accepter ou non.

