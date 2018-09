Elizabeth II : Sa dame d'honneur tombe dans les escaliers, la reine "choquée"

On a frôlé la catastrophe ! Si la reine Elizabeth II, à 92 ans et après une petite alerte de santé inhabituelle au début de l'été, continue d'assumer sa fonction bon pied bon oeil avec une constance admirable, refusant même de se faire opérer des genoux pour ne pas déserter, l'une de ses proches confidentes a fait un faux pas qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques : l'Honorable Mary Morrison, 81 ans, dame d'honneur de la souveraine depuis plus de 60 ans, est tombée dans les escaliers à Balmoral et aurait pu entraîner dans sa chute la monarque !

Correspondante royale émérite du Daily Mail, la journaliste Rebecca English révèle l'incident, survenu mercredi 12 septembre 2018 au château de Balmoral : la dame de compagnie en question était au côté de la reine pour un cocktail organisé en son fief écossais en l'honneur des gardes qui y travaillent lorsqu'elle a perdu l'équilibre dans l'escalier descendant vers la salle de bal. Sous les yeux horrifiés de la souveraine, Mary Morrison a dévalé les marches, se fracturant la cheville. "Elle a failli heurter la reine au passage", à quelques centimètres près, signale la source de la reporter.

Très proche de celle qui porte le titre de Woman of the Bedchamber, qu'elles ne sont actuellement que trois à détenir avec Lady Susan Hussey (marraine du prince William et "en poste" comme elle depuis 1960) et la baronne Elton (nommée en 1987), Elizabeth II a été "choquée" par cet épisode et "inquiète" pour Mary Morrison, mais "soulagée" d'apprendre, après des examens à l'hôpital d'Aberdeen, que sa blessure est heureusement sans gravité. Sans gravité certes, mais très douloureuse pour l'intéressée !

Malgré tout, Mary Morrison, qui ne reçoit pas de salaire pour sa fonction de dame de compagnie, a insisté pour revenir à Balmoral et, aidée de béquilles, être auprès de la reine tandis qu'elle achève son congé estival prolongé. L'octogénaire, qui a hérité du titre d'"Honorable" du fait de la position de baron de son père, avait été nommée en 1960 après la naissance du troisième enfant de la monarque et du duc d'Edimbourg, le prince Andrew. En 2013, ses services aussi irréprochables et dévoués que discrets avaient été récompensés par la distinction suprême de Dame - titre dont, par modestie, elle n'use pas - Grand Croix dans l'Ordre royal de Victoria. Les deux femmes, complices, partagent aussi la passion des chevaux, le père de Mary ayant notamment fondé des écuries dont sont sortis quelques champions de courses.