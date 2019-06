Elizabeth II se prend un foulard dans la tête, Gillian Anderson choquée

Avec son flegme légendaire, Elizabeth II a tenu pas moins de six engagements officiels en seulement sept jours. Après la grande réunion de famille au balcon du palais de Buckingham pour la traditionnelle parade Trooping The Colour, lors de laquelle Meghan Markle a fait son grand retour le 8 mai dernier, la reine a multiplié les apparitions et looks colorés au Royal Ascot, compétition équestre incontournable en Angleterre. Elle a pu compter sur la présence de nombreux membres de la famille royale : la princesse Anne, le prince Charles et Camilla, le prince William et Kate Middleton, le prince Andrew et Sarah Ferguson, leur fille la princesse Eugenie, ou encore Zara Phillips.