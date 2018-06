Elizabeth II, son cousin gay va épouser son compagnon : Une première !

Alors que le Royaume-Uni se remet à peine du sublime mariage de la duchesse Meghan de Sussex et du prince Harry, une nouvelle union, plus discrète mais pas anodine non plus, est annoncée. Le cousin de la reine Elizabeth II, Lord Ivar Mountbatten, va épouser en secondes noces son compagnon James Coyle dans la chapelle privée de son domaine dans le Devon cet été. Comme le soulignent nos confrères britanniques, il s'agira du premier mariage d'un couple de même sexe d'un membre de la famille éloignée de la couronne d'Angleterre.

Lord Ivar Alexander Michael Mountbatten est âgé de 55 ans. Il a été marié à Penelope Anne Vere Thompson, dite Lady Penny, et le couple a eu trois enfants : Ella (22 ans), Alexandra (20 ans) et Louise (15 ans et demi). Après leur divorce en 2011, Lord Ivar Mountbatten a fait son coming out en 2016 et affiche depuis fièrement son amour pour James Coyle, chef de cabine dans une compagnie aérienne.

Le mariage pour tous est légal et célébré depuis trois ans au Royaume-Uni. Ce cousin éloigné de la reine ne tenait pas spécialement à retenter l'aventure mais le fait par amour : "J'ai déjà été marié et j'ai eu des enfants fantastiques. Mais je veux le faire pour James qui n'a pas eu la stabilité que j'ai pu avoir. Je veux lui offrir ça", a déclaré l'intéressé dans le Daily Mail. Tout aussi touchant, le soutien que reçoit Lord Ivar de sa famille. C'est son ex-femme qui l'accompagnera jusqu'à l'autel. C'était d'ailleurs son idée : "Ça m'émeut beaucoup. Je suis très touchée", a confié Lady Penny, ajoutant qu'elle s'est entendue avec James dès les premières secondes de leur rencontre.

Lord Ivar, qui est très ami avec le prince Edward, troisième fils de la reine, et son épouse Sophie, a convié une centaine de personnes à son mariage. Il affirme avoir reçu énormément de messages de félicitations de la part de sa famille et de ses amis, ainsi que le consentement de la famille royale : "Porter le nom de Mountbatten n'a jamais été le problème. C'est ma génération. Quand j'ai grandi, on parlait de 'cet amour dont on ne devait pas dire le nom', mais ce qui est incroyable c'est combien les choses ont avancée en termes d'acceptation."