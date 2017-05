Elizabeth II : Un petit garçon de 4 ans l'invite à son anniversaire, elle répond

C'est une histoire tout à fait adorable qui est racontée ce lundi 8 mai dans les colonnes du journal britannique Metro. Shaan Dulay, un petit garçon de 4 ans, s'est découvert une véritable passion pour Elizabeth II après avoir appris qu'elle était la reine du Royaume-Uni lors d'un cours à l'école.

Très "impressionné", le garçonnet s'est alors tourné vers sa maman, Baljinder (39 ans), pour tenter d'obtenir "une rencontre" avec la souveraine britannique de 91 ans. Lorsqu'elle lui a répondu que "Sa Majesté pourrait être un peu trop occupée à Buckingham Palace", Shaan ne s'est pas démonté et lui a suggéré d'inviter l'épouse de prince Philip (retraité de la vie publique à partir de l'automne prochain) à leur domicile de Sandwell - dans les Midlands de l'Ouest - pour son 5e anniversaire célébré le 25 juin prochain.

J'aime la cape rouge que vous portez, on dirait celle d'un superhéros

Déterminé à attirer l'attention de la reine Elizabeth II, Shaan Dulay lui a alors rédigé une lettre d'invitation absolument attendrissante. "Je pense que vous êtes la meilleure reine du monde. J'aime beaucoup votre couronne et la cape rouge que vous portez, on dirait celle d'un superhéros. J'aime les chevaux comme vous. J'aimerais venir chez vous et voir vos chevaux. Ce serait tellement génial. Plus tard je veux devenir pilote. J'aimerais piloter vos avions. Maman me dit d'être gentil et d'aider les autres. Lorsque je serai grand j'aiderai les enfants pauvres comme maman le fait. Pourriez-vous faire en sorte que tout le monde aide les enfants puisque vous êtes la reine et que tout le monde doit vous écouter ? Pourriez-vous venir chez moi pour mon anniversaire ? C'est le 25 juin. J'ai besoin de parler avec vous au sujet des chevaux, des avions et des enfants pauvres. Je peux même faire des biscuits en forme de chevaux pour qu'on puisse les partager. S'il vous plaît. Amitiés Shaan Dulay. 4 ans", peut-on lire.

Selon Metro, la lettre du petit garçon a été envoyée au palais de Buckingham au mois de mars. Après plusieurs semaines passées sans réponse, Shaan Dulay a presque failli perdre espoir... Jusqu'à cette fameuse matinée du 3 mai. Après avoir lu la lettre de son jeune admirateur, Elizabeth II lui a souhaité un bon anniversaire pour le 25 juin prochain, arguant toutefois qu'elle ne pourrait pas se déplacer pour assister à l'événement. "J'étais un peu déçu. Mais j'étais très heureux qu'elle lise ma lettre. J'aime beaucoup la reine. J'aime ses chevaux et ses chiens. J'irai chez elle cet été. J'espère la rencontrer à ce moment-là", a conclu Shaan.