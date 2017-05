Elizabeth II : Panique au sujet du prince Philip... Une annonce choc !

La rapidité avec laquelle le communiqué du palais de Buckingham a été publié a permis d'éteindre rapidement l'incendie provoqué par la révélation par le Daily Mail de la réunion d'urgence "très inhabituelle" décidée par la reine Elizabeth II. Même si des sources proches du palais avaient aussitôt indiqué qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer, l'âge avancé et les soucis de santé à répétition du prince Philip au cours des dernières années ne manquaient pas de susciter l'inquiétude.

Marié depuis 1947 à celle qu'il connut lorsqu'elle avait 13 ans et qui est devenue reine en 1952, le prince Philip, aussi réputé pour son charisme et son dévouement à sa tâche royale auprès d'elle que pour son sens de l'humour dévastateur et ses gaffes redoutables, a toujours tenu son rang et gardé le cap de son métier, tel que lui-même l'a défini : "Mon premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la reine." En 2011, à l'occasion de ses 90 ans, il laissait déjà entendre que la tendance était à la retraite, se satisfaisant d'avoir "accompli (s)a part" au côté de son épouse. Laquelle, la même année, ne cachait pas l'importance de ce "roc" dans sa vie : "tout simplement ma force et mon soutien", avait-elle dit.

Avec sa retraite annoncée, le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge, qui préparent leur installation à temps plein à Londres, et le prince Harry sont appelés à prendre encore plus d'importance dans l'agenda royal.

A noter que la reine Elizabeth II et le duc d'Edimbourg prenaient part ce même jour en début d'après-midi à une messe en l'honneur des membres de l'ordre du mérite, en la chapelle du palais Saint James.