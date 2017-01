Elle Fanning et Sonia Ben Ammar : Mannequins irrésistibles pour Miu Miu

L'hiver ne fait que commencer, mais la planète Mode a la tête au printemps ! La preuve en images avec celles de la nouvelle campagne de Miu Miu. Elle Fanning et la jolie Sonia Ben Ammar y apparaissent, impatientes face au retour des beaux jours...

Le 1er mars, Elle Fanning sera à l'affiche du film 20th Century Woman. À près de deux mois de sa sortie, l'actrice de 18 ans se distingue dans un autre rôle : celui de modèle pour Miu Miu. Elle est la star de la campagne publicitaire printemps-été 2017 de la marque italienne chère à sa fondatrice Miuccia Prada, et s'y met en scène au côté des top models Caroline Murphy, Karen Elson et Lara Stone. Le cast de la campagne Miu Miu porte les vêtements et accessoires de la nouvelle collection de l'enseigne.

L'autre sensation de cette série photo s'appelle Sonia Ben Ammar ! La Française de 17 ans (elle fêtera sa majorité en février) ajoute une nouvelle campagne à son portfolio et se mesure aux icônes de l'industrie de la mode.

Lors de la dernière Fashion Week prêt-à-porter de Paris, en octobre, Sonia avait participé au défilé Miu Miu.