Elodie Clouvel : La bombe des Jeux olympiques aimerait "bien jouer Lara Croft"

Du haut de son 1,82 mètre, Elodie Clouvel a tiré son épingle du jeu l'été dernier à Rio. La sportive de 28 ans est repartie du Brésil avec le titre de vice-championne olympique de pentathlon moderne (escrime, tir au pistolet, natation, équitation et cross-country, discipline méconnue dans laquelle son chéri, Valentin Belaud, a décroché la médaille d'or).

Protagoniste d'A Game for Two, une série documentaire diffusée à partir du 14 février sur la web télé du CIO, Olympic Channel, Elodie Clouvel se construit une autre carrière, face à la caméra. Et l'athlète se verrait bien incarner un personnage loin d'être inconnu. "J'aimerais bien jouer Lara Croft au cinéma", confie-t-elle à Télé 7 Jours.

Heureuse avec son beau Valentin, 24 ans, avec qui elle s'affiche régulièrement lors des soirées et cérémonies sportives, Elodie Clouvel revient sur leur rencontre. "C'était quasiment un enfant quand j'ai fait sa connaissance au lycée sportif de Font-Romeu. Puis on s'est côtoyé à l'Insep. Mais nous ne sommes en couple que depuis 2015", raconte la charmante championne. Et pour cause, à l'époque elle n'était pas célibataire et même fiancée. "Un an avant, j'étais sur le point de me marier...", se souvient-elle pour Télé 7 Jours.

Mais leur histoire est faite pour durer, avec en ligne de mire, les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

