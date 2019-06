Elodie Frégé amoureuse : l'émouvante déclaration à son chéri Gian Marco

Élodie Frégé n'est plus un coeur à prendre depuis quelques mois. En couple avec Gian Marco Tavani (38 ans) depuis plus de 10 mois, l'ex-gagnante de la Star Ac' est heureuse et amoureuse. Le 21 juin 2019, la jolie jeune femme a de nouveau publié sur Instagram une photo de son chéri italien. L'ancien Bachelor de NT1 pose en costume à côté de sa compagne de 37 ans. Elle publie : "Le pied, avant hier, c'était d'aller au musée, bien accompagnée, s'encanailler haut perché(e), sur de vieux carrousels pleins de fous poétiques et hilares... Se remplir de rires, de danses, de bulles et de gauf(f)res, sans oublier de s'aimer..."

Un peu plus loin, elle rappelle pourquoi elle est tant in love de Gian Marco : "Toi @gianmarco_tavani , qui sais si bien partager les douces dingueries de cette vie avec moi... #tiamo" Rien à dire, le couple semble sur la même longueur d'ondes. La réponse du principal intéressé ? "Tu es ma meilleure partner in crime...tu me gaufres d'amour et bulles!" Trop mignon, non ?

Suite à son passage dans l'émission Bachelor, Gian Marco gère désormais la marque familiale Ama Pure, spécialiste des étoles en cachemire. Il a également été chroniqueur de l'émission Bon Baisers d'Europe sur France 2. Les nombreux followers d'Élodie ont vite réagi à la publication : "J'adore cette photo décalée et sublime vous êtes radieux les amoureux", "Que vous êtes beaux".

En mai 2019, Gian Marco s'était confié sur les détails de sa rencontre au magazine Télé Star : "C'était il y a un peu plus de 10 mois lors d'un dîner avec une amie commune." Fiancés, le couple va bientôt se marier. C'était d'ailleurs la jeune femme qui avait demandé la main de son compagnon en janvier 2019.