Élodie Gossuin amoureuse de Bertrand : sa déclaration pour son "Avenger" de mari

Voilà un couple qui fait rêver.

Depuis bientôt treize ans, Élodie Gossuin (38 ans) est l'heureuse épouse du beau Bertrand Lacherie. Ensemble, les amoureux, toujours très complices, ont eu deux paires de jumeaux, Jules et Rose (11 ans) puis Joséphine et Léonard (5 ans).

Jeudi 6 juin 2019, notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 a décidé de crier l'amour qu'elle porte à son époux en lui dédiant une publication Instagram à l'occasion de son anniversaire. "Joyeux anniversaire amour de ma vie @bertrandlacherie. Avenger, papa, meilleur ami, amant et mari #MonSuperHeros", a-t-elle écrit en légende de plusieurs photos issues de leur passage dans les tribunes de Roland-Garros il y a quelques jours. Puis, alors qu'elle recevait de nombreux messages pour son mari, Élodie Gossuin a ajouté jeudi soir : "Merci pour lui, tous vos messages rendent son anniversaire magique."

C'est le 4 juin dernier que le couple était aperçu à Roland-Garros où il avait pu assister à la qualification du Suisse Roger Federer pour les demi-finales (face à son compatriote Stan Wawrinka), ainsi qu'à la victoire très facile de Rafael Nadal face au Japonais Kei Nishikori. Le couple avait profité de cette belle après-midi sportive pour se retrouver en amoureux, sans les enfants. Ils avaient également pu croiser la route de Vaimalma Chaves (Miss France 2019), Maëva Coucke (Miss France 2018) et de Sylvie Tellier...