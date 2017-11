Elodie Gossuin et Joy Esther en guerre dans DALS 8 ? Leur drôle de réponse !

Pour rappel, le magazine Public assurait que les deux belles blondes se faisaient la guerre en coulisses. "Elo et Joy ne peuvent pas s'encadrer... Sur le dernier prime, on a assisté à un énorme clash", aurait confié un membre de la production. La raison de cette présumée altercation ? L'une des prestations réalisée par l'ex-Miss France aurait été à l'origine destinée à l'actrice de Nos chers voisins. Et après l'avoir appris, Elodie Gossuin aurait "pété une durite" et "exigé de changer de loge".

Le magazine a aussi expliqué que la partenaire d'Anthony Colette n'aurait pas apprécié d'apprendre que celle de Christian Milette gagne plus d'argent qu'elle. De simples rumeurs donc, si l'on en croit Elodie Gossuin et Joy Esther !