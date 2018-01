Élodie Gossuin, la rumeur de transsexualité : "Je suis femme et fière de l'être"

Élodie Gossuin ne garde pas un très bon souvenir de sa participation à Miss Univers 2001. À l'époque, l'actuel président des États-Unis Donald Trump, à qui appartenait le concours de beauté à l'époque, avait tenté de la disqualifier car il la pensait transgenre. Une affaire sur laquelle Miss France 2001 est revenue au cours de son entretien pour Télé Star.

Le magazine la questionne sur ce dont elle serait capable par amour. Quand on lui demande si elle serait "prête à changer de sexe", elle répond avec maladresse et une certaine ignorance du sujet : "D'après Donald Trump, cela a déjà été le cas puisqu'il m'accusait d'être transsexuelle... Mais non, je suis une femme et fière de l'être."

Pour rappel, Donald Trump était le propriétaire de Miss Univers au moment où la femme de Bertrand Lacherie concourait. Élodie Gossuin venait d'être élue Miss France et Miss Europe. C'est très enthousiaste qu'elle s'était envolée pour Porto Rico mais la jolie blonde a rapidement déchanté. Une rumeur selon laquelle elle était transgenre a couru. Les organisateurs sont allés jusqu'à lui réclamer un examen gynécologique, mais elle s'y est refusée. "J'avais à peine 20 ans, j'étais vraiment mal...", confiait-elle au Parisien en 2008.

En 2016, elle avait déjà évoqué cette période douloureuse de sa vie dans l'ancienne émission de France 2 Amanda : "C'était à l'époque où Miss Univers était détenu par Donald Trump, donc forcément j'ai un mauvais souvenir du personnage. (...) La rumeur est partie du journal local, qui était partenaire de l'élection. Et en fait, je me retrouve quand même dauphine de Miss Univers. Alors je sais pas si c'était pour récompenser ma motivation à rester malgré les rumeurs ou pour refaire du buzz derrière. Objectivement, je n'en sais rien. Et il y avait une petite cérémonie en dehors de l'élection et [Donald Trump] me dit : 'C'est chouette, parce que ce genre de buzz nous sert énormément.' (...) J'ai pris conscience que beaucoup de chose pouvaient être calculées et provoquées, qu'on se servait des gens, des choses, des faits, et qu'on pouvait blesser juste par intérêt."

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais Élodie Gossuin n'a manifestement pas oublié cet épisode.

L'intégralité de l'interview d'Élodie Gossuin est à retrouver dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 15 janvier 2018.