Elodie Gossuin maman complice avec ses 4 enfants : "Je suis copine avec eux..."

Elodie Gossuin a publié en septembre dernier un livre intitulé Miss Maman, le guide de la mère (im)parfaite aux éditions de La Martinière. Invitée du festival Des livres, des stars à Marseille ce 17 juin 2018 pour en faire la promotion, la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (4 ans et demi) a accepté de parler de sa vie de famille avec nos confrères de Paris Match.

Notre ex-Miss France et Miss Europe 2001 n'a par exemple pas caché qu'elle avait un rythme de vie soutenu entre ses engagements professionnels (notamment avec la matinale de RFM) et l'éducation de ses 4 enfants. "Je dois prioriser les choses. Je me lève tous les jours à 4 heures du matin, je ne suis pas à la maison lorsqu'ils se lèvent, mais ma priorité c'est d'être rentrée pour la sortie de l'école et de commencer ma deuxième journée avec les enfants : les devoirs, le bain, le dîner etc... Puis j'évite les absences. Ils savent que c'est le travail de maman, mais si un jour je juge qu'il y a un abus, je freine un peu mes activités", a-t-elle assuré.

Aussi, quand elle est présente, Elodie Gossuin n'est pas une maman très autoritaire. Elle tient d'ailleurs à garder un certain degré de complicité avec ses enfants afin de tout connaître de leurs soucis. "J'ai toujours peur de ne pas percevoir un problème. Je suis du genre à discuter une heure avec eux le soir, avant qu'ils aillent au lit, pour savoir s'ils vont bien. Je veux qu'ils me confient tout, qu'ils sachent surtout qu'ils peuvent le faire, car j'aime bien l'idée d'être leur confidente. J'avoue, que ce soit bien ou mal, je suis un peu copine avec mes enfants !", a-t-elle affirmé.

Pour finir, Elodie Gossuin a reconnu que tout cet équilibre tenait en grande partie grâce à l'implication de son mari Bertrand Lacherie. "Il est principalement père au foyer, il s'occupe donc beaucoup des enfants. Alors oui, c'est aujourd'hui notre équilibre mais rien n'est gravé dans le marbre. L'année prochaine s'il a des engagements, j'en prendrai peut-être moins. Nous verrons", a-t-elle assuré.