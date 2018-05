Élodie Gossuin et Bertrand Lacherie : Sortie en amoureux à Roland-Garros

Ce 28 mai 2018, l'ancienne Miss France a fait une apparition remarquée à Roland-Garros au deuxième jour du tournoi. Tandis que Novak Djokovic, Richard Gasquet et Dominic Thiem se sont qualifiés pour le second tour de ces Internationaux de France, Élodie Gossuin est apparue radieuse en petite robe rouge et baskets assorties.

Non loin d'Inés Sastre, Gary Dourdan et Noémie Schmidt, l'animatrice radio était accompagnée de son mari Bertrand Lacherie. Le temps d'un après-midi sportif, le couple s'est donc retrouvé en tête à tête, sans ses deux paires de jumeaux, Rose et Jules, nés en 2007, et Léonard et Joséphine, nés en 2013.

S'apprêtant à célébrer leurs douze ans de mariage cet été, l'ancienne candidate de Danse avec les stars et son compagnon se sont volontiers prêtés à la séance de pose au village de Rolland-Garros. Tout sourire, les heureux parents affichent leur complicité devant l'objectif.