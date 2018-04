Élodie Gossuin, complice avec ses deux paires de jumeaux en Espagne

Élodie Gossuin profite actuellement des charmes de la Catalogne... et en famille !

Très impliquée sur ses réseaux sociaux, l'heureuse maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (10 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (4 ans), fruits de ses amours avec le beau Bertrand Lacherie, n'hésite pas à partager des instants de vie et donc à nous envoyer de jolies cartes postales depuis l'Espagne.

Depuis le 23 avril 2018, jour de la célèbre fête locale Sant Jordi (Saint-Georges en français), la sublime blonde de 37 ans enchaîne les publications Instagram mettant en scène ses enfants, dont elle est si fière. Entre instants de farniente dans un camping et balades dans les rues de la ville catalane de Tarragone, la joyeuse tribu semble passer de très agréables moments qui resteront longtemps gravés dans leurs mémoires.

"Je vous souhaite une bonne journée !", a notamment écrit Élodie Gossuin en espagnol en légende de son dernier cliché familial, le tout accompagné des hashtags #camping et #MaFamilleMonTout. Bien entendu, ces derniers ont captivé ses admirateurs. "Mais quelle belle famille", "Ils ont bien grandi vos amours ! Bon séjour à vous tous", "C'est que du bonheur, magnifique ! C'est du boulot des jumeaux mais voilà le résultat aujourd'hui", "Ce bonheur est tellement précieux", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Une chose est sûre, ces vacances en famille tombent à pic et permettent à notre ancienne Miss France et Miss Europe de souffler un peu ! Pour rappel, la belle blonde de 37 ans a un quotidien bien rempli. Entre sa vie d'animatrice radio sur RFM, ses projets avec France 2 et ses quatre rejetons à élever, Élodie ne chôme jamais ! Heureusement, elle sait qu'elle peut compter sur son mari Bertrand pour l'épauler quoi qu'il advienne.