Elodie Gossuin, la tournée DALS : Elle a failli tout plaquer !

A l'instar de Lenni-Kim, Agustin Galiana ou Laurent Maistret, Elodie Gossuin a accepté de faire partie de la tournée Danse avec les stars. Mais la jolie blonde de 37 ans a bien failli tout abandonner. Explications !

Samedi 10 février 2018, elle montait sur scène pour la dernière fois, au Dôme de Marseille. Sans surprise, l'équipe lui avait préparé un petit cadeau afin de la remercier d'avoir pris part à l'événement. Comme on a pu le découvrir dans une vidéo dévoilée par la femme de Betrand Lacherie, c'est un bouquet de rose qui lui a été offert (par son partenaire Christian Millette déguisé en licorne, c'est important de le préciser !). Jean-Marc Généreux a même fait tomber le bas pour l'événement.

Et Chris Marques a fait une révélation. "Il faut que vous le sachiez (...). Son rêve, c'était de faire Danse avec les stars. J'étais très content quand elle a rejoint l'équipe et j'étais encore plus content quand elle a décidé de venir nous rejoindre sur la tournée (...). Vous n'imaginez pas comme c'est difficile pour ces artistes de danser devant vous. Ce n'est pas leur métier. Ils veulent tellement bien faire", a-t-il confié dans un premier temps. Et de poursuivre : "Je vous assure que le premier jour de la répétition, sur le plateau, elle a craqué. Elle est venue me voir et m'a dit : 'Tu sais Chris, il est encore temps que tu ailles chercher une bonne danseuse.' Au début, je pensais que c'était une blague, mais elle était très sérieuse. Elle ne voulait pas aller sur scène."

La maman de Jules et Rose (10 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (4 ans) a heureusement pu compter sur toute l'équipe pour la soutenir : "Et vous savez quoi, ça a pris toute l'équipe. On est tous allés la voir les uns après les autres, on l'a tous chouchoutée. Et, j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, ça valait le coup." A en croire les acclamations du public, on devine que c'est le cas.