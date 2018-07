Élodie quitte Pékin Express après la mort de son père : "Je lui en ai voulu"

Jeudi 12 juillet 2018, les téléspectateurs de M6 ont découvert Élodie et Gaëlle, le binôme d'inconnues que tout oppose dans Pékin Express 2018 : La Course infernale. Malheureusement, les candidates ont dû quitter le jeu présenté par Stéphane Rotenberg à la suite du décès soudain du père d'Élodie. Lors d'une nouvelle interview, la mère de famille de 37 ans s'est exprimée sur ce drame.

A nos confrères de France Dimanche, Élodie explique qu'elle a été "sous le choc" quand elle a appris la mauvaise nouvelle. Le binôme de Gaëlle ne s'y attendait vraiment pas d'autant plus que son père "était en pleine forme". "La mauvaise surprise a donc été totale... Mon père avait 68 ans, il était sportif, aimait se balader dans les bois et vivait vraiment très bien", a-t-elle déclaré. Pour la mère de famille, ce n'était "pas possible" : "Je me suis dit 'Mais qu'est-ce qu'il me fait ?' Je lui en ai d'abord voulu. Comment pouvait-il me faire ça alors que j'étais en train de vivre une odyssée pareille ?"

Après coup, Élodie "a relativisé" : "C'était sans doute mon destin de ne pas participer à cette aventure-là. Et peut-être qu'il m'a ainsi protégée... Mais, ça a été vraiment très dur, car, à l'arrivée, j'ai dû faire le deuil à la fois de ce jeu et de mon papa." "J'avais énormément de colère et j'ai donc mis beaucoup de temps à m'en remettre. Là, je suis plus dans la phase du manque. Le deuil, il va se faire avec le temps", a-t-elle conclu.