Élodie Varlet (Plus belle la vie) : Son personnage Estelle bientôt mère ?

Si Élodie Varlet s'éclate avec Adil Rami dans la vraie vie, la comédienne de 34 ans incarne depuis plus de dix ans Estelle dans Plus belle la vie (diffusé du lundi au vendredi sur France 3 à 20h20). Au cours de tous les épisodes qu'elle a tournés au Mistral, Élodie Varlet a vu son personnage évoluer. Elle est également devenue maman de deux adorables garçons, Marcus (4 ans) et Solal (1 an). Lors d'une interview, la jeune femme en a profité pour se confier sur l'avenir d'Estelle.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Star qu'Élodie Varlet s'est exprimée sur son personnage dans Plus belle la vie. Quand on lui demande si Estelle pourrait devenir mère prochainement, elle répond : "C'est plutôt réservé à d'autres personnages. Je n'ai pas l'impression que la question se soit posée pour Estelle quand elle était en couple depuis longtemps avec Jawad. Avec le départ de David [David Baiot, interprète de Jawad, NDLR] de la série, Estelle se retrouve seule."

Même si ce n'est pas encore au programme, Élodie Varlet reste ouverte à ce cas de figure. "On ne sait pas trop, on verra bien ce qu'il lui arrive... En tout cas, il n'y a pas de vrai couple installé. Après, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être en couple installé pour avoir un enfant", a-t-elle déclaré avant de conclure : "Ça serait une chouette aventure. Estelle a très envie de ça, je pense. Mais ce n'est pas prévu... Elle est trop perdue actuellement."

Une interview à retrouver dans son intégralité sur le site TV Mag du Figaro.