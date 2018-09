Plus belle la vie : Une actrice phare s'éclate avec Adil Rami

Depuis qu'il a été sacré champion du monde de football en juillet dernier, Adil Rami est devenu l'un des chouchous des Français. Au coeur de l'actualité, le compagnon de Pamela Anderson a fait une heureuse le 11 septembre 2018. Le footballeur de 32 ans a rencontré une actrice phare de Plus belle la vie (diffusés du lundi au vendredi à 20h20 sur France 3).

L'heureuse élue n'est autre qu'Elodie Varlet, qui incarne Estelle depuis plus de dix ans dans Plus belle la vie. C'est en se rendant dans une soirée organisée par Vinyl Factory Eyewear, une marque de lunettes, que la comédienne de 34 ans est tombée sur Adil Rami. Pour immortaliser cette rencontre, la maman de Marcus (4 ans) et de Solal (1 an) a pris un selfie qu'elle a publié sur son compte Instagram. "Champion du moooooonde ! Avec @adilrami pour @vinylfactoryeyewear", a-t-elle simplement écrit en légende.

La photo n'est pas passée inaperçue sur le réseau social et les internautes n'ont pas été avares de compliments. "La classe... Vraiment super top la photo", pouvait-on lire dans les commentaires.