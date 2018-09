Eloi (12 Coups de midi) éliminé : Comment il compte dépenser ses gains

Eloi ne sera malheureusement pas le nouveau Christian Quesada ! Vendredi 21 septembre 2018, le jeune étudiant en philosophie a été éliminé de l'émission Les 12 Coups de midi, présentée par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Après quinze victoires, ce dernier s'est incliné face à Cécile, qui devient désormais le maître de midi. Déçu, le candidat s'est confié sur son élimination lors d'une interview.

Eloi a accepté de revenir sur sa défaite au micro de nos confrères de Télé Loisirs. "J'étais bien crevé à la fin. J'ai perdu parce que j'étais vraiment fatigué. J'étais déçu mais je ne pouvais pas lutter", a-t-il assuré. Et de détailler : "Les tournages étaient sur quatre jours. Les trois premiers se sont très bien passés. Mais je prenais pas mal de vitamines et de café et j'ai fait une sorte de 'redescente' la dernière journée. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes."

Malgré ce moment difficile, Eloi repart avec 64 000 euros de gains et de cadeaux. Il compte se faire plaisir en voyageant tout en consacrant une partie de cette somme à ses études. "Je pense que je vais faire un grand voyage, peut-être l'été prochain, dans un pays assez loin. Je pensais à la Nouvelle-Zélande. Je reprends aussi les cours donc, pour la rentrée, il y a beaucoup de frais. Les tournages se sont terminés au moment où je devais reprendre les cours donc c'est parfait", a-t-il conclu.

Une interview à retrouver dans son intégralité sur le site de Télé Loisirs.