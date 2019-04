Elsa Esnoult critique sur son physique : "Les filtres me sauvent"

Le 9 mars dernier, Elsa Esnoult, célèbre chanteuse et actrice dans Les Mystères de l'amour (sur TMC), a sorti un livre, Le Rêve d'une vie, dans lequel elle se confie. Outre son parcours, ses rêves et ses envies, elle évoque son rapport avec son corps. Et on apprend ainsi que la sublime brune de 30 ans n'est pas très à l'aise avec son physique.

La jeune femme qui a sorti en 2018 son troisième album, 3, n'aime pas se contempler dans le miroir car elle trouve "quantité de choses qui ne vont pas". La comédienne, à qui beaucoup d'adolescentes rêvent de ressembler, a "bien conscience d'avoir un corps en bonne santé" mais elle manque de confiance en elle. Ainsi se cache-t-elle derrière son maquillage, sorte de "masque" qui la "protège du monde extérieur". Le make-up lui donne aussi l'impression de "maîtriser" son image.

La discrète Elsa a donc du mal lorsqu'on la photographie. Elle explique : "J'insiste pour qu'il y ait plusieurs prises avant d'en choisir une et ça peut durer longtemps ! Lorsque je fais des selfies pour les réseaux sociaux, je recommence dix fois, car il y a toujours un détail qui ne me plaît pas, un défaut qui me saute aux yeux." Elsa Esnoult ne le cache pas, elle utilise donc presque toujours des filtres : "Ils me sauvent ; je l'assume, ils me rassurent. Pour moi, ils sont comme un deuxième maquillage."