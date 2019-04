Elsa Fayer, de vieilles photos sexy refont surface : elle assume...

Elsa Fayer était, entre autres, l'invitée de Thierry Ardisson le 6 avril 2019 dans Les Terriens du samedi (C8). À sa grande surprise, alors que l'animateur revenait sur sa carrière, de vieilles photos sur lesquelles elle a pris la pose dénudée ont été diffusées à l'antenne ! De quoi la surprendre...

Au moment où l'animatrice de 10 Couples parfaits (TFX) évoquait la période où elle était chroniqueuse chez Laurent Ruquier dans On a tout essayé (France 2), elle a précisé ne pas s'être considérée comme la touche sexy de l'émission. "Je ne l'ai pas clairement dit... C'est vrai que quand je suis arrivée dans l'émission, j'étais la plus jeune, je n'étais pas la plus jolie, je ne pense pas, à moins que vous m'annonciez quelque chose ?", a-t-elle lancé. Et, à sa grande surprise, de vieilles photos sur lesquelles elle prend la pose topless ou en petite tenue ont défilé à l'écran !

"Aïe aïe Aïe, mon Dieu ! Ah vous ressortez les doss !", s'est d'abord exclamée Elsa Fayer. Face à ces images, l'animatrice de 44 ans a précisé dans un premier temps que ces photos dataient de l'époque où elle officiait au sein du groupe M6. Et d'ajouter : "C'était très à la mode de mettre les animatrices dans ce genre de tenues, hein, parce que je suis extrêmement habillée. Et en fait tout le monde le faisait, toutes les animatrices du câble à l'époque le faisaient pour promouvoir." La présentatrice ne s'est alors pas trop rendue compte, du moins "sur le moment", qu'elle posait quasi nue.

Aujourd'hui, Elsa Fayer s'en amuse. Face à François-Xavier Demaison qui estime que "ça fait des souvenirs", l'animatrice précise avec humour qu'elle sera ravie de retrouver ces photos plus tard : "Quand je serais vieille, je serais heureuse !"