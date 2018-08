Emeric Berco (Skyrock) : "J'ai été victime de harcèlement scolaire"

Jeudi 9 août 2018, Emeric Berco s'exprimait pour la première fois sur un sujet qui le touche tout particulièrement : le harcèlement scolaire. Et pour cause, l'animateur phare de Skyrock en a été victime au cours de son adolescence. Aujourd'hui âgé de 30 ans, le jeune homme garde des séquelles. Pour nos confrères de Glamour, Emeric, de son vrai nom Jean-Claude, a pris la parole pour dénoncer ces mauvais comportements.

Pour commencer, il se met à relater sa propre expérience traumatisante au milieu de ses détracteurs de l'époque : "Il m'a fallu plusieurs années pour réaliser que j'ai été victime de harcèlement scolaire. C'était en 4ème, à l'âge de 12 ans. J'ignore pourquoi mes camarades ont jugé bon de faire de moi leur souffre-douleur. Peut-être à cause de ma timidité maladive, mon acné ou mon attitude en retrait." S'en suit alors de nombreux exemples de tourments : "Je me rappelle de cet enfant qui sans raison, s'est emparé de mon téléphone portable pour l'exploser à l'aide d'un marteau. Qu'après être intervenu à l'oral dans ma classe, des ricanements se sont transformés en crachats une fois arrivé dans la cour de récréation. Je me souviens de l'humiliation après le cours de musique lorsqu'un groupe d'élèves à juger bon de jeter ma flûte aux toilettes."

La radio était mon échappatoire

Emeric est désormais un homme comblé qui a réussi à s'en sortir grâce à sa passion pour l'animation. En effet, dès son plus jeune âge, il rêvait de présenter une émission de radio. Sur Skyrock, il parvient à réunir chaque jour près d'1,3 million d'auditeurs. "La radio était mon échappatoire, le moment où je pouvais communiquer avec les autres sans être jugé ni rabaissé. Avec ma voix, je pouvais devenir celui que je n'arrivais pas à être en face à face : beaucoup plus sûr de moi. Je pouvais enfin avoir une estime de moi, je pouvais enfin croire au partage, à l'humanité. Ce média m'a sauvé !"

Il conclut sa tribune libre par un message d'espoir et de compassion, certain que les choses pourraient être différentes pour tous les jeunes adolescents qui subissent de mauvais traitements à l'école. "Soyons à l'écoute de la détresse de ces adolescents qui enfilent chaque jour un bouclier pour vaincre cette violence invisible mais pourtant si présente et fréquente. (...) Prenons le temps de nous écouter et de nous ouvrir aux autres pour que notre construction, si importante lors de nos jeunes années, puisse se faire dans de meilleures conditions et le respect de nos différences."

Vous pouvez retrouver Emeric Berco sur sa chaîne Youtube, Mrik, et chaque jour sur Skyrock de 16h à 20h.