Émeric (L'amour est dans le pré) amoureux de Maëlle : "On parle enfants"

L'amour est dans le pré 2018, c'est terminé. Lundi 26 novembre, M6 diffusait la deuxième et dernière partie des bilans. Les téléspectateurs ont donc découvert ce qui était arrivé à Émeric après le départ de Lucie de la ferme. Cette dernière n'a finalement pas souhaité donner suite à leur histoire (et a expliqué pourquoi sur Instagram), une nouvelle qui a "un peu déçu" le pépiniériste et apiculteur de 27 ans. Émeric s'en est toutefois vite remis. Il a en effet bien vite retrouvé l'amour comme il l'a expliqué à Karine Le Marchand. Si lors du bilan, il n'a pas souhaité dévoiler l'identité de l'heureuse élue, il en a dit plus lors d'une interview pour nos confrères de TV Mag. Nous avons donc appris qu'il filait aujourd'hui le parfait amour avec l'une de ses prétendantes rencontrées au speed dating : Maëlle.

Bien qu'il ne l'ait pas choisie le jour de leur rencontre, le beau brun avait été envoûté par la jeune femme de 26 ans. Il avait apprécié son courrier qui ressemblait à un journal intime, ainsi que son intelligence. . Après que Lucie lui a annoncé qu'elle n'envisageait pas d'avenir avec lui, il a donc repensé à elle. Il ne l'a toutefois pas recontactée immédiatement : "Je suis en couple depuis deux mois avec Maëlle. (...) Je n'arrêtais pas de repenser à notre speed dating. Au départ, je n'osais pas la recontacter, par respect, par peur... Et puis finalement, je me suis lancé. Je l'ai donc invitée chez moi, de façon amicale. Et quand je l'ai revue, c'était une évidence. Après son départ, j'ai dit à mon beau-frère que c'était la femme de ma vie. Un coup de foudre."

Sans surprise, le couple a déjà des projets. Les jeunes gens espèrent emménager ensemble rapidement. "En ce moment, elle vient trois à quatre fois par semaine. C'est facile, elle habite à une heure de mon exploitation et à deux heures de mon appartement. Elle a rencontré ma fille Marine qui l'adore et mes parents. On parle déjà mariage et enfants. Je suis fou amoureux d'elle. Elle est belle, intelligente, cultivée... J'ai beaucoup de chance", a conclu Émeric.

Emménagement et bébé

De son côté, Maëlle s'est confiée à nos confrères de Télé Loisirs, l'occasion d'en savoir un peu plus sur les coulisses de leurs retrouvailles. La jeune femme a expliqué qu'au moment où il l'avait recontactée, Émeric lui avait dit qu'il pensait beaucoup à elle. Si elle était "un peu réservée" au départ, elle a finalement accepté de le revoir "en lui précisant que ce ne serait qu'amical". Mais très vite, Maëlle a de nouveau succombé à son charme.

Un mois après s'être revus, les tourtereaux ont échangé leur premier baiser. C'est l'agriculteur qui a fait le premier pas. Fou amoureux, il a souhaité lui présenter sa fille Marine (7 ans) : "Tout s'est très bien passé. Elle est adorable et on s'entend très bien. C'est une petite puce d'amour. J'appréhendais, parce que c'était la première fois qu'il lui présentait une femme. J'ai su à ce moment-là que ça voulait dire que j'étais la bonne."

Tout s'est aussi très bien passé avec la famille d'Émeric et la sienne pense qu'il est le "gendre idéal". Un véritable conte de fées en somme. "Avec Émeric, on parle d'avoir des enfants. C'est sûr qu'on a envie de fonder une famille. Quand on s'aime, on a envie de s'engager sur le long terme", a-t-elle conclu.