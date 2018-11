L'amour est dans le pré 2018 : Émeric en couple, Patrice et Sylvie restent amis

L'heure est au bilan pour les agriculteurs de L'amour est dans le pré 2018 (M6) ! Lundi 19 novembre, certains d'entre eux donnaient de leurs nouvelles. Aude est apparue enceinte de Christopher, Jacques a présenté sa nouvelle chérie, tout comme Thomas qui s'est montré amoureux d'un certain Mehdi. Daniel, Aurélia et Thierry étaient quant à eux toujours des coeurs à prendre. Ce lundi 26 novembre, Karine Le Marchand est allée à la rencontre de Raoul, Patrice, Vincent, Jean-Claude, Éric (dit Ricou), Émeric,Guy et Samuel.

Raoul et Laetitia plus in love que jamais

Raoul n'avait qu'une femme en tête et n'a passé le séjour à la ferme qu'avec elle. Il s'agissait de Laetitia. Ensemble tout est allé vite, l'agriculteur a rencontré ses beaux-parents et le duo évoquait déjà l'idée d'un emménagement. Sans surprise, ils débarquent ensemble au bilan. Les deux tourtereaux révèlent s'être installés ensemble un mois avant le tournage du bilan, soit moins de cinq mois après leur première rencontre. Laetitia et ses deux chiennes ont alors emménagés dans la ferme de Raoul. La prochaine étape ? Fonder une famille ! Laetitia confie en effet vouloir accomplir un dernier rêve, celui de devenir maman... mais pas pour l'instant. Par contre, pour ce qui est du mariage, Raoul semble réticent. "Mais je ne ferme pas la porte", précise-t-il. En bref, les amoureux semblent filer le parfait amour.

Vincent, de gros projets avec Pascale

Entre Vincent et Pascale ça a été le coup de foudre. Les amoureux qui ont un peu triché pour se rencontrer, ont été inséparables dès leur premier jour passé ensemble et ils se sont vus de nombreuses fois hors caméra. Sans surprise, ils se présentent ensemble face à l'animatrice du programme. Et c'est toujours aussi complices qu'ils accueillent Karine Le Marchand. Mais où en sont-ils aujourd'hui ? Les amoureux projettent de s'installer ensemble très prochainement. Mais ce n'est pas tout : le contrat de Pascale touche bientôt à sa fin et elle travaillera à la ferme avec Vincent. Très pudiques, l'agriculteur et sa belle finissent par s'embrasser face caméra. Une jolie preuve d'amour de la part de Vincent et Pascale, qui semblent plus heureux que jamais.

Guy et Éric toujours célibataires

L'agriculteur s'est vite retrouvé seul. Francine qui s'est montré trop entreprenante a été invitée à rentrer chez elle et Montserrat n'a pas souhaité rester chez lui ensuite. Un départ qui l'avait peu surpris car il avait compris qu'il ne pourrait envisager une romance avec sa prétendante. Face à Karine Le Marchand, Guy confie avoir un regret, celui de ne pas avoir invité plus de prétendantes lors du speed dating. Le charcutier-traiteur raconte toutefois qu'il envisage de recontacter Montserrat dans le but de se lier d'amitié. Toujours face à l'animatrice, Guy révèle avoir donné son numéro de téléphone à Francine, avec qui il a échangé quelques messages et appels. La prétendante a alors cru être privilégiée et s'est permis quelques aises avec Guy. Ce qui a déplu à l'agriculteur... Si Guy n'a pas trouvé l'amour, il a au moins trouvé un ami en la personne de Vincent, qu'il a rejoint lors du bilan.

Le tendre Ricou qui avait craqué sur Rosanna avait été extrêmement déçu lorsqu'elle lui avait expliqué ne ressentir qu'une "grande affection" et de "l'amitié" pour lui. Si dans la presse le candidat a dévoilé que sa prétendante l'avait appelé quelques heures plus tard afin de réintégrer l'aventure et l'inviter chez lui. Lors du bilan, Éric explique avoir voulu prendre son temps. En effet, il a souhaité se préserver afin de ne pas être déçu une nouvelle fois. Finalement, Rosanna n'a jamais réintégré l'aventure. Après avoir fait preuve de patience, Éric a laissé tomber. Tout comme Guy, il attend désormais celle qui saura le combler au quotidien.

Émeric a trouvé l'amour

Le charmant producteur de sapin et apiculteur s'était rapproché de la douce Lucie mais la jolie brune disait avoir besoin de temps. Malgré tout, il était convenu que le duo se retrouve chez elle dans la région bordelaise. Une suite que l'on aurait aimé voir mais qui n'a jamais été diffusée. Le fan de football explique qu'hors caméras, il a organisé une petite soirée afin de présenter Lucie à ses amis. Puis, les deux tourtereaux ont passé la nuit ensemble, à se faire de tendres bisous. Après quelques jours idylliques, ils ont gardé contact par téléphone et avaient promis de se revoir. Sauf que, peu avant leurs retrouvailles, Lucie n'était plus sûre de rien... Aujourd'hui, il n'en veut pas à la belle et... a trouvé l'amour. En effet, Karine Le Marchand révèle que le bel Émeric n'est plus un coeur à prendre. Toutefois, il faudra attendre l'émission Que sont-ils devenus ? afin d'en savoir plus.

Patrice et Sylvie, une histoire d'amitié

Le candidat et la douce Sylvie semblent être faits l'un pour l'autre. Si ces deux caractères discrets n'ont pas osé aller bien loin face aux caméras, l'envie de franchir une étape était grande. C'est ensemble qu'ils se présentent ce soir face à Karine Le Marchand. Sylvie révèle ne pas avoir de sentiments amoureux pour Patrice. De son côté, l'agriculteur semble un peu plus attaché. Toutefois, ils expliquent tous les deux n'être qu'amis... Il faut dire que Sylvie ne sait plus quoi penser : Patrice continue de répondre à ses prétendantes et a même invité Brigitte à la fête de la Pèlerie. Sur le coup, Brigitte a même fait une réflexion moqueuse à Sylvie... Bien qu'il ne soit pas en couple avec sa prétendante, Patrice a gagné quelque chose : de la confiance en lui.

Jean-Claude en couple avec Chantal

Avec Chantal, l'éleveur avait trouvé chaussure à son pied. Le très discret couple avait d'ailleurs vécu un séjour idyllique en Espagne, à Tolède. Seule ombre tableau l'idée de vivre à 250 kilomètres l'un de l'autre. Lors du bilan, Jean-Claude est seul. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est célibataire ! En effet, Chantal est absente car elle est allée dans sa famille en Martinique. D'ailleurs, entre eux, tout roule au mieux. La plupart du temps, Chantal rend visite à Jean-Claude. De son côté, l'agriculteur s'est rendu deux fois chez sa belle, en Martinique. Plus encore, Jean-Claude a rencontré le fils de Chantal, âgé de 15 ans, et le courant semble être bien passé entre eux. Pour l'heure, la situation professionnelle de Chantal ne lui permet pas de s'installer définitivement à la ferme. Les amoureux font alors avec la distance, en espérant trouver prochainement une solution.

Tout est bien qui finit (presque) bien pour tout le monde. Rappelons toutefois qu'un agriculteur manque à l'appel. Samuel, éleveur de vaches laitières de 41 ans, n'a en effet pas de donné de ses nouvelles.