Raoul et Laetitia (L'amour est dans le pré) : Leur gros rapprochement en off

Entre Raoul et Laetitia, c'est l'amour fou ! L'agriculteur et sa belle s'étaient rencontrés quelque temps après la diffusion des portraits dans L'amour est dans le pré, en janvier 2018, sur l'île de la Réunion. Mais engagé à poursuivre l'aventure, l'agriculteur et éleveur de taurillons devait tout de même se prêter au jeu du speed-dating. Toutefois, très épris de Laetitia, il avait décidé de ne rencontrer qu'elle. Depuis, ils ne se sont plus quittés.

Alors que leur relation amoureuse naissante file à toute allure, après s'être embrassés dès le speed-dating, les jeunes gens nous ony encore une fois fait rêver dans le dernier épisode diffusé ce lundi 1er octobre sur M6. En effet, on les découvre très à l'aise ensemble dès leurs retrouvailles, et la vie à deux se déroule naturellement. Les deux Réunionnais sont passés au vif du sujet : déclarations d'amour, échanges de bons sentiments et tendres regards... ils ont mis la barre bien haut !

Ils auraient même passé leur première nuit ensemble. Contrairement aux autres prétendant(e)s de l'aventure, la chambre de Laetitia n'a en effet pas été montrée à l'écran. Ni une ni deux, nos confrères de Télé Loisirs ont mené l'enquête. En contactant la production, ils ont appris que Raoul et Laetitia avaient bel et bien passé la nuit ensemble. Une suite logique pour ses amoureux complètement fous l'un de l'autre.

