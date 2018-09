Raoul (L'amour est dans le pré) forcé à ouvrir le courrier : "Ça m'a contrarié"

Alors que lundi 3 septembre 2018, les fans du programme champêtre de M6, L'amour est dans le pré, ont pu découvrir la suite des aventures de nos quatorze agriculteurs, il y en a un pour qui le destin a fait le travail tout seul. Il s'agit de Raoul, éleveur de brebis et de taurillons de 36 ans qui vit sur l'île de la Réunion. Révélé lors de son portrait en janvier, il avait tout l'air d'un homme à femmes. Pourtant, dans le dernier épisode, il dévoile une facette plus romantique de sa personnalité lorsqu'il tombe sur la perle rare, Laetitia.

Avant le tournage, Raoul était déjà épris de la jolie brune depuis leur rencontre sur l'île de la Réunion. Interrogé par Télé-Loisirs sur ce coup de foudre, l'agriculteur se confie : "Je l'ai rencontrée lors d'une foire agricole quelques jours avant la diffusion de mon portrait. J'ai croisé son regard et je l'ai trouvée charmante. Je suis allé la saluer. Son sourire et son regard m'ont tout de suite plu."

Cette rencontre fortuite a eu pour conséquence de faire regretter à Raoul sa participation à L'amour est dans le pré. Mais déjà engagé auprès du programme, il s'est vu contraint d'ouvrir ses courriers : "Je voulais dire à Karine que j'avais rencontré quelqu'un à qui je voulais donner une chance, et que je n'ouvrirai pas le courrier. On m'a un peu forcé la main à ouvrir le courrier et à passer par le speed-dating. Ça m'a un peu contrarié."

Malgré tout, Raoul accepte de poursuivre son aventure mais toujours sous le charme de Laetitia, il refuse de rencontrer d'autres filles. "J'ai dit à Laetitia que je voulais qu'elle vienne au speed-dating. Je voulais une preuve de son engagement. Elle a accepté et elle a dit qu'elle allait 'manger toutes les autres filles'. J'ai eu la larme à l'oeil."

Au vu des premiers jours à la ferme, l'entente semble toujours être au beau fixe pour le duo et on a hâte de découvrir la suite de leur histoire d'amour naissante.

