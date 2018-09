Laetitia (L'amour est dans le pré) se confie sur son premier baiser avec Raoul

Un véritable coup de foudre ! Raoul et Laetitia ont offert aux fans de L'amour est dans le pré un pur moment de passion lundi 3 septembre 2018 lors de la diffusion d'un nouvel épisode sur M6. L'agriculteur originaire de l'île de la Réunion et sa prétendante ont littéralement été envoûtés l'un par l'autre, de quoi donner des frissons à tous les amoureux de l'amour.

Alors que Raoul faisait récemment des révélations sur sa rencontre fortuite avec sa belle en outre-mer, c'est au tour de Laetitia de répondre aux indiscrétions de nos confrères de Télé Loisirs. Interrogée sur leur baiser magique partagé sous nos yeux, la jolie brune revient sur ce moment intense de télé : "Je ne savais plus où j'étais. Je n'ai vu que Raoul. J'étais dans une euphorie totale." Mais était-ce réellement leur premier baiser ? Laetitia l'admet : "Il y en avait déjà eu un..."

Et pour cause, comme l'expliquait Raoul, ils se sont rencontrés quelques jours avant la diffusion des portraits en janvier dernier lors d'une foire agricole à la Réunion. Laetitia complète son récit : "On ne s'est pas vus énormément, mais on s'est beaucoup appelés. On passait des heures au téléphone. C'était un flirt d'ado, en fait !"

Leur complicité est si flagrante, nul doute que leur histoire d'amour naissante nous réserve encore quelques étincelles.

