L'amour est dans le pré 2018 : Raoul amoureux, Guy déçu et Samuel intraitable...

Les péripéties amoureuses des quatorze agriculteurs se poursuivent ce lundi 01 octobre 2018 dans L'amour est dans le pré. Après avoir sélectionné leurs prétendant(e)s lors des speed dating, nos célibataires en quête d'amour ont entamé leur séjour à la ferme. Découvrez la suite des aventures de Guy, Aude, Samuel, Raoul et Ricou.

RAOUL : DIVINE IDYLLE

Raoul est le premier agriculteur des DOM TOM dans L'amour est dans le pré. Après sept ans de célibat qui lui ont permis de se remettre de sa rupture difficile avec la mère de sa fille, Anaïs, l'éleveur de taurillons de la Réunion est prêt à se remettre en couple. Quelques jours après la diffusion de son portrait, Raoul rencontrait par hasard Laetitia. Il avait finalement décidé de ne rencontrer qu'elle et de l'inviter sur son exploitation. Entre eux, ça a été le coup de foudre au premier regard.

Lors de l'arrivée de Laetitia chez Raoul, le duo a retrouvé d'emblée sa belle complicité : "Chaque minute que je passe avec lui, c'est top, j'ai juste envie que ça dure", s'émerveille Laetitia. Déjà très à l'aise l'un avec l'autre, ils se cherchent, se taquinent et échangent des gestes tendres, de quoi confirmer leur coup de coeur.

Levé à 5h30 pour aller s'occuper de l'exploitation. Raoul compte bien "secouer" Laetitia mais cette dernière préfère se rendre à un cours de tennis a peine le premier petit-déjeuner terminé. Toutefois, avant de s'en aller, mission biberon pour les jeunes agneaux, une tâche que Raoul réserve tout particulièrement à sa prétendante, pas encore très à l'aise au milieu des bêtes. "Le fait qu'elle aille au tennis et qu'elle ait ses plaisirs, ses activités, son emploi du temps, ça me convient très bien. Si elle peut me donner un coup de main à l'occasion, c'est avec plaisir mais c'est pas une obligation", explique Raoul.

À la fin de la journée, très heureux de se retrouver, Raoul et Laetitia prennent leurs marques et vivent déjà une vraie vie de couple. Les deux Réunionnais sont passés dans le vif du sujet : déclarations d'amour, échanges de bons sentiments et tendres regards... ils ont mis la barre bien haut ! La journée se conclut sur un coucher du soleil romantique accompagné de tendres baisers pour parfaire cette parenthèse enchantée.

GUY : MANÈGE A TROIS

Direction l'Ariège pour retrouver Guy, ce divorcé de 58 ans. Après trente-trois ans de vie commune terminé par un divorce douloureux, l'éleveur de brebis et charcutier s'est réfugié dans le travail. Désireux de retrouver l'amour, il a décidé d'ouvrir son coeur à Montserra et Francine. Mais pas facile pour lui de manier les fils de la séduction ou même de la conversation... En effet, après l'euphorie des retrouvailles, le trio a eu du mal à se mettre à l'aise.

Pour la première journée, Guy met les pieds dans le plat en emmenant ses prétendantes découvrir sa charcuterie. Montserra est particulièrement impatiente, elle que ses petits-enfants surnomment affectueusement "Mamie Charcut'". C'est un Guy plein d'assurance et les yeux pétillants qui présente son métier. Ensuite, direction la bergerie. Montserra et Francine se mettent volontiers à la tâche. Si Francine a vite abdiqué, Montserra de son côté prend goût à cette nouvelle vie, prête à découvrir tout ce que Guy a à lui proposer.

L'après-midi, c'est l'heure de la randonnée. En véritable coach sportif, Guy ne ralentit pas la cadence, au contraire, il file a toute allure et n'attend même pas ses invitées. Encore une fois, Francine se montre quelque peu réfractaire à suivre Guy et Montserra jusqu'au sommet. Elle les laisse donc terminer cette balade en tête à tête. Essoufflée, Montserra est toute de même heureuse d'avoir partagé ce moment avec Guy face à un paysage merveilleux.

Si Francine était le coup de coeur de Guy lors de l'ouverture des courriers, l'agriculteur s'avoue "très déçu" par l'attitude peu volontaire de sa prétendante, ce qui laisse le champ libre à Montserra, qu'il apprécie de plus en plus : "On verra les prochains jours pour essayer de voir le caractère mais j'aimerais bien découvrir un peu plus Montserra", admet-il.

RICOU : SON COUP DE CŒUR CONFIRMÉ

À 51 ans, Ricou n'a jamais vécu avec une femme. Éleveur de vaches allaitantes, il ne supporte plus la solitude. Lors des speed-dating, il avait craqué pour Nathalie et surtout Rosanna, son coup de coeur des courriers. Nathalie était arrivée la première, les mains bien chargées de bagages, suivie rapidement pas Rosanna. Les deux femmes, très joviales, sont dès le début conquises par le paysage et l'habitation de Ricou.

Dès l'aube, Ricou retrouve le joli minois de Rosanna qui a décidé de venir l'aider et ainsi tenter d'entamer une phase de rapprochement... Sensible à son charme et l'univers dans lequel il baigne, Rosanna se plaît à jouer les agricultrices amatrices et se projette sans effort à la vie à deux.

Pour la suite de la journée, Ricou a prévu une balade romantique avec ses deux prétendantes afin de leur faire découvrir la région. Jusque-là, c'est un parcours sans faute pour Ricou. Mais au déjeuner, l'éleveur s'est peut-être laissé emballer par les sentiments qu'il commence à avoir pour Rosanna et peine à cacher sa préférence, aux dépens de Nathalie.

De retour à la ferme, c'est au tour de Nathalie de partager un moment privilégié avec l'agriculteur. Consciente de ne pas être le coup de coeur de Ricou, elle a cependant du mal à s'ouvrir et envisage déjà de partir : "Je ne suis pas le coup de coeur de Ricou et il n'a d'yeux que pour Rosanna."

AUDE : ÉMOTIONS ET ATTIRANCE

Maman célibataire à la personnalité solaire, Aude n'est pas du genre à se laisser dépasser par les événements. Alors lorsqu'il s'agit de recevoir ses deux prétendants chez elle, pas de panique, place à la décontraction. C'est pour Christopher et Teddy qu'elle a décidé d'ouvrir son coeur. À peine arrivé chez Aude, le second n'hésitait pas à marquer son territoire en taillant son rival. Mais pour le moment, rien n'est encore joué.

Lors de leur première soirée, Aude annonce la couleur de la semaine qui les attend. Et pour commencer, c'est un cours de squash qui est au programme, de quoi bien se défouler dès le début de l'aventure. Pour rappel, Aude ne recherche pas forcément un compagnon qui travaillera au quotidien à ses côtés, l'important pour elle est de leur faire découvrir la région et sa personnalité.

Dès 6h30, Aude est déjà d'attaque et embarque avec elle Teddy, curieux de découvrir l'univers de la ferme, et de la traite des vaches. Le prétendant profite de ce moment à deux pour se renseigner auprès de sa belle sur ce qu'elle pense de lui. Une conversation intime et pleine de sincérité s'entame alors. "J'ai envie de passer plus de tête à tête avec Aude pour pouvoir vraiment démontrer la personne que je suis, ce que je peux lui apporter et qu'elle fasse le bon choix. J'ai une volonté à l'aimer qui s'est installée très rapidement."

Vient l'heure du squash. Aude fait une partie avec l'un puis avec l'autre mais il n'est pas certain que cette activité sportive soit du goût de Christopher qui a du mal à prendre la main. De plus, difficile d'être dans la séduction à ce moment-là même si Aude a de quoi relancer la compétition en les défiant dans le but de remporter un tête-à-tête avec elle. C'est Teddy qui remporte la partie et doit sortir le grand jeu auprès de la jeune agricultrice. Il en profite pour envoyer une bonne dose d'émotions, de quoi attendrir Aude et même lui donner envie de l'embrasser... Aurait-il une longueur d'avance ?

SAMUEL : BLOCAGE ÉMOTIONNEL

En Corrèze, Samuel rêve d'une relation fusionnelle. À 41 ans, cet éleveur de vaches laitières aux nombreuses exigences a convié à la ferme Marie-Léa (25 ans) et Élodie (28 ans). Dès leur arrivée, l'agriculteur a rapidement eu besoin d'être rassuré sur leur démarche. Le dîner devient vite un interrogatoire et il y a d'ailleurs un sujet sur lequel il souhaite en savoir davantage, c'est la différence d'âge. Marie-Léa et Élodie, du haut de leur 25 ans et 28 ans respectifs, vont donc s'épancher sur ce sujet épineux. Mais visiblement, les jeunes femmes n'ont que faire de l'âge si la complicité et l'amour sont au rendez-vous. La vraie question est de savoir si Samuel vaut le coup de tout quitter...

Le lendemain, levé dès 7h du matin. Samuel montre à ses prétendantes les rudiments de la traite. Toujours très pointilleux, il n'hésite pas à mettre la pression aux filles. Marie-Léa prend les devants et par conséquent l'ascendant sur Élodie, qui la laisse occuper le terrain auprès de notre agriculteur. "Super passionné, en plus il est pédagogue. Je me rends compte que je suis pareille que lui, il faut toujours qu'on ait des trucs à faire. Pour l'instant, c'est très bien" s'exclame Marie-Léa.

Pour le déjeuner, Samuel n'arrive pas à se détourner de son travail et de ses vaches, dont il parle constamment. Même si ses prétendantes ne lui en tiennent pas rigueur pour l'instant, l'agriculteur va devoir rapidement commencer à parler d'amour et de sentiments pour pouvoir décider laquelle prendra place dans son coeur à la fin de la semaine.

La suite la semaine prochaine...