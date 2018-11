Thomas (L'amour est dans le pré 2018) en couple avec Mehdi : Garrett réagit

Lundi 19 novembre, M6 a diffusé la première partie des bilans de L'amour est dans le pré 2018. Thomas, le séduisant ostréiculteur, s'était présenté avec son nouveau compagnon, Mehdi, face à Karine Le Marchand. Le candidat qui n'est donc plus en couple avec son prétendant Romain – ils ne sont d'ailleurs plus vraiment en bons termes –, a reçu la bénédiction de Garrett, l'autre jeune homme qu'il avait invité à la ferme.

C'est sur Twitter que l'Américain établi en France a fait savoir qu'il était très heureux pour son compagnon d'aventure. "Quelqu'un de vrai, honnête et sincère. Qui tient une parole impeccable et ne se cache pas derrière les exigences ou attentes des autres. Félicitations Thomas, d'avoir trouvé l'amour, le désir et le bonheur. C'est tous ce qu'on te souhaitait", a-t-il écrit.