L'amour est dans le pré 2018 : Thomas amoureux de Mehdi, Jacques en couple

Après avoir dévoilé pendant des semaines les aventures amoureuses des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2018, M6 diffuse le bilan de leur expérience. Face à Karine Le Marchand, ils se sont tous confiés comme jamais. Alors, où en sont Jacques, Raoul, Patrice, Aurélia, Vincent, Jean-Claude, Aude et Éric (dit Ricou), Émeric, Daniel, Jean-Claude, Guy, Samuel, Thierry et Thomas ? Réponse tout de suite.

Aude enceinte, un bébé pour janvier

Si au départ l'éleveuse de vaches semblait plus proche de Teddy, elle a finalement craqué pour le discret Christopher et leur séjour ensoleillé à Arcachon dans le dernier épisode de l'émission n'a fait que sceller leur amour. Le pendule d'Aude a même prédit qu'ils emménageraient ensemble avant la fin de l'année, qu'ils ne se marieraient pas l'année prochaine – ce que la pétillante candidate avait trouvé "dommage" – et qu'ils auraient des enfants ensemble ! Qu'en est-il ?

Comme on pouvait le prévoir, les amoureux arrivent ensemble au bilan et plus in love que jamais. Après avoir répondu aux premières questions de Karine Le Marchand, la Bretonne annonce qu'elle est enceinte de son premier enfant. Un bébé qui naîtra au mois de janvier. "Quand on te dit qu'on fait les choses vite, on fait les choses vite", explique alors Aude avec humour. Et en effet ils n'ont pas attendu longtemps puisque la candidate est tombée enceinte un mois après sa rencontre avec Christopher.

Daniel, un coeur à prendre

Si l'éleveur bovin n'a pas vraiment accroché avec Lydia et le lui a rapidement fait savoir, avec Bénédicte, les rapports étaient bien meilleurs. La dernière fois que nous les avions vus, Daniel souhaitait se rendre quelques jours chez sa prétendante, elle était plus sur la réserve. "On verra au fur et à mesure, pas de plan sur la comète. Doucement mais sûrement", confiait-elle face caméra. Nous n'avions depuis plus de nouvelles du duo. Arrivé sans compagne au bilan, Daniel ne tarit pas d'éloges sur Bénédicte et confesse s'être attaché à elle. Après le tournage, la prétendante est revenue chez l'agriculteur mais s'est montré plus froide avec lui que lors de son premier séjour. Il n'y a donc pas eu de suite entre eux et Daniel est toujours un coeur à prendre.

Jacques en couple avec... Patricia !

L'aventure L'amour est dans le pré a été un échec pour Jacques. Il n'a trouvé son bonheur ni avec Isabelle ni avec Patricia qu'il avait renvoyée chez elle. Mais le séducteur ne semble pas particulièrement malheureux. La raison ? Il annonce à Karine Le Marchand qu'il n'a plus de contact avec Patricia et qu'il est... en couple ! "J'ai rencontré une autre Patricia", lâche-t-il. Une grande femme blonde fait alors son apparition. Le couple raconte leur rencontre. Cette coach a vu le portrait de Jacques à la télévision et a réalisé qu'ils habitaient l'un à côté de l'autre. Elle se confie alors à sa factrice qui cafte tout à Jacques. Ils vivent à présent sous le même toit et Jacques se dit amoureux !

Thomas in love de Mehdi

Après avoir fait connaissance avec Garrett et Romain, l'ostréiculteur a préféré poursuivre son aventure avec le discret Romain. Si dans la presse, l'Américain avait ensuite dévoilé que le couple était toujours ensemble, avant de se rétracter, le candidat annonce à Karine Le Marchand que ce n'est pas le cas. En tout cas pas avec Romain. En partant en voyage en Irlande, Thomas a réalisé que ses sentiments pour lui n'étaient pas si forts. Lorsqu'il lui en parlé, Romain n'a pas cherché à sauver la situation. C'est comme ça que tout s'est arrêté entre eux. L'ostréiculteur est aujourd'hui passé à autre chose et est tombé amoureux de Mehdi, un homme de 25 ans avec qui il vit aujourd'hui ! D'ailleurs, Mehdi est présent lors du bilan et les lovers ne cachent pas leurs sentiments.

Aurélia célibataire, Thierry aussi

Avec Christophe et Jean-François, la jolie jeune femme n'a malheureusement pas trouvé chaussure à son pied, n'établissant avec eux que des rapports d'amitié. C'est donc seule que la jolie candidate se présente face à Karine Le Marchand. Elle revient sur son aventure qui a été "émotionnellement très fort", admet avoir versé plusieurs fois des larmes. Grâce à cette aventure, elle a compris que le coup de foudre lui sera toujours étranger et qu'il lui faudra du temps pour accorder sa confiance.

Thierry avait convié Caroline et Laure chez lui mais le séjour à la ferme s'est mal passé. Caroline n'a pas apprécié qu'il ne partage pas sa préférence envers elle avec ses proches et a changé de visage. Après le départ de Laure, la jeune femme a littéralement fait la gueule et une dispute a fini par exploser le lendemain. Thierry a donc mis un terme à son aventure avec sa prétendante. Et ce sans regret. Il espère aujourd'hui trouver l'amour.