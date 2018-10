Aude (L'amour est dans le pré 2018) proche de Teddy : "Il a fait le premier pas"

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs de M6 découvrent les péripéties amoureuses des nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré. Parmi eux Aude, une Bretonne pleine de pep qui a vécu un rapprochement avec son prétendant Teddy. Elle en dit plus au magazine Télé Loisirs.

On savait déjà que le duo s'était embrassé hors caméra, et comme ont pu le voir les fans du programme, le jeune homme a osé prendre la main de l'agricultrice lors d'une sortie au restaurant. Un coup d'avance sur Christopher qui a visiblement beaucoup plu à Aude. "Ce rapprochement venait de lui. Qu'il fasse le premier pas, ça m'arrangeait bien ! Je suis quelqu'un qui laisse la vie offrir ses opportunités", a-t-elle confié.

Si entre Aude et Teddy tout semble bien parti, il y a malheureusement une petite ombre au tableau. Le candidat n'a pas pour priorité de fonder une famille, contrairement à son concurrent et à Aude. Le désir de Teddy va-t-il évoluer ? Aude et Teddy finiront-ils par être sur la même longueur d'onde sur cette question ? Affaire à suivre...

En tout cas, la jeune femme est loin d'être indifférente au charme de son invité puisqu'elle avait déclaré il y a peu, également à Télé Loisirs : "Avec Teddy, c'était très particulier. Avec ou sans contact, j'en avais les jambes coupées. C'était très fort."