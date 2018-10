Aude (L'amour est dans le pré) : Son "bisou du bout des lèvres" avec Teddy

Les péripéties amoureuses des quatorze agriculteurs en quête d'amour se poursuivaient lundi 1er octobre 2018 sur M6. Dans ce nouvel et septième épisode de L'amour est dans le pré, c'était au tour d'Aude de vivre ses premiers moments à la ferme en compagnie de ses deux prétendants, Teddy et Christopher.

Solaire et bienveillante en toute circonstance, Aude est l'un des personnages emblématiques de cette treizième saison. Cette éleveuse de vaches laitières de 36 ans et maman célibataire d'une petite Louane âgée de 3 ans a décidé d'ouvrir son coeur dans l'espoir de trouver celui qui partagera le reste de sa vie. Et à en croire son début d'aventure, Teddy a une large longueur d'avance.

En effet, le duo s'est doucement rapproché sous nos yeux, au point que la séduction se serait poursuivie loin des caméras. C'est ce que révèlent aujourd'hui nos confrères de Télé Loisirs. Interrogée sur la nature de sa relation avec Teddy, qui "répondait à toutes ses attentes", Aude a apporté cette réponse : "Avec Teddy, c'était très particulier. Avec ou sans contact, j'en avais les jambes coupées. C'était très fort."

Mais ses confidences ne s'arrêtent pas là. En effet, Aude révèle qu'ils ont échangé un baiser, ou plus précisément "un bisou du bout des lèvres" comme elle le raconte. Un premier geste tendre qui est loin de l'avoir chamboulée : "Comme un bisou qu'on faisait lorsqu'on était en primaire. Mais dans un couple, pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on embrasse." La séquence n'a pas été diffusée à l'antenne...



Retrouvez L'amour est dans le pré chaque lundi dès 21h sur M6