Aude (L'amour est dans le pré) et Christopher : Ce qui s'est passé hors caméra

Dans l'épisode de L'amour est dans le pré diffusé lundi 5 novembre 2018 sur M6, Aude a fait son choix. C'est au côté de Christopher que l'éleveuse de vaches allaitantes souhaite construire une histoire d'amour. Teddy, son autre prétendant, a appris la nouvelle hier. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, la jeune femme revient sur ce moment délicat.

"Quand j'ai pris une décision, je m'y arrête. J'étais soulagée d'avoir fait ce choix car, pour eux, ça devenait compliqué. Tergiverser, ce n'est pas du tout moi", confie Aude. D'ailleurs, l'éleveuse avoue que ce choix "n'a pas été difficile à faire" : "Quand Christopher s'est révélé, ça a été une évidence. J'appréhendais juste de l'annoncer à Teddy."

Il est vrai que la complicité entre Aude et Christopher crève l'écran. Après s'être rapproché, les deux tourtereaux ont enchaîné les baisers face... et hors caméras. "Les bisous se sont fait naturellement avec Christopher. Il y en a eu d'autres hors caméras, avoue l'éleveuse. Dès que la décision a été prise, on s'est sentis en couple." Si de son côté la jeune femme indique ne pas avoir été bloquée par les caméras, son prétendant a eu plus de mal "au début". "Mais au bout d'un moment, le naturel est revenu au galop", poursuit-elle. En bref, Aude et Christopher sont sur un petit nuage...

Rendez-vous tous les lundis dès 21h sur M6 afin de suivre L'amour est dans le pré.