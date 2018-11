L'amour est dans le pré 2018 : Une agricultrice de cette saison est enceinte !

Dans la bande-annonce du bilan de L'amour est dans le pré 2018, soirée dont la première partie sera diffusée le 19 novembre, on pouvait voir Karine Le marchand demander à Aude si elle attendait un enfant. Si la réponse n'était bien sûr pas divulguée dans la vidéo, Télé Star l'a obtenue et elle est positive !

C'est l'éleveuse de 36 ans elle-même qui a confirmé l'information : "Je suis enceinte de sept mois, il devrait naître fin janvier." Si elle et Christopher ont pris rapidement la décision de faire un enfant ensemble, ils ne pensaient pas que leur désir serait si vite comblé.

L'heureuse nouvelle a donc été annoncée à Louane, la fille d'Aude âgée de 4 ans et issue d'une précédente histoire d'amour. Le couple lui a montré l'échographie et sa réaction a été très mignonne. Aude raconte : "Elle a d'abord cru que c'était un petit veau. Ensuite, elle a pensé à un poulet. Puis j'ai commencé à lui décrire ce qu'elle voyait : un front, un nez, des mains... Au fur et à mesure, je voyais ses yeux s'agrandir." Et si le couple préfère pour le moment garder le sexe du bébé secret, la petite fille a eu le privilège de pouvoir partager l'information avec les personnes de leur entourage.

Christopher est donc aux anges. En quelques mois, il devient le père de deux enfants et à en croire sa chérie il "sera très clairement un papa gâteau" avec leur enfant. Le pendule de la pétillante candidate avait donc raison puisqu'il avait prédit lors de leur voyage à Arcachon qu'ils emménageraient ensemble avant la fin de l'année – cela a été fait en novembre – et qu'ils auraient des enfants ensemble. Le pendule avait aussi vu qu'il n'y aurait pas de mariage pour le moment. Un prédiction confirmée par l'agricultrice : "J'ai déjà été mariée et j'ai été très déçue. Pour moi, le plus important c'est l'amour, le quotidien, fonder une famille. Et puis faire un enfant, c'est un engagement."

Nous leur adressons toutes nos félicitations.