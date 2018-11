L'amour est dans le pré 2018 : Aude enceinte ? Les images qui sèment le doute

Dans L'amour est dans le pré 2018, Aude et Christopher ont mis un peu de temps à se trouver mais ils vivent désormais une grande histoire d'amour. Le couple, qui a passé quelques jours ensoleillés à Arcachon dans le dernier épisode de l'émission, évoquait même déjà la possibilité d'emménager ensemble. À TVMag, la charmante éleveuse de vaches en dit plus sur cette relation.

"J'attendais une belle déclaration d'amour. Je suis aussi très tactile, donc quand il m'a serrée contre lui, c'était une évidence. C'est comme ça que je veux qu'on me prenne dans les bras", déclare la candidate au sujet de son prétendant. Au départ, Teddy avait pris de l'avance sur Christopher, mais ce dernier a finalement osé s'imposer et ça a marché ! Aude est à présent très amoureuse et ne tarit pas d'éloges à son sujet : "J'aime son humour. Il sait particulièrement bien raconter les blagues en-dessous de la ceinture. Et puis il est constant, que ce soit au speed-dating ou à la ferme, il a toujours eu la même ligne directrice. Il n'y a pas de surprise avec lui. C'est rassurant."

Sûre de son choix, Aude a donc présenté sa fille à Christopher : "On se sent tellement bien ensemble que tout est fluide. On a les mêmes projets", commente-t-elle. Comme celui d'avoir un enfant ensemble ? Une hypothèse tout à fait plausible au vu de la bande-annonce du bilan de L'amour est dans le pré qui sera diffusé à partir du 19 novembre sur M6. Sur l'un des premiers plans, on voit qu'Aude arbore pour l'occasion une belle robe rouge. Et à la toute fin de la séquence, on entend l'animatrice lancer à une femme portant justement une robe rouge mais dont le visage n'est pas dévoilé : "Mais tu es enceinte ?" L'éleveuse annoncera donc peut-être une grande nouvelle ! À moins que Karine Le Marchand ne se soit emballée ?...

En tout cas, dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré, le pendule de la candidate avait confirmé qu'elle et Christopher étaient faits l'un pour l'autre, qu'ils devraient emménager ensemble avant la fin de l'année, qu'ils ne se marieraient pas l'année prochaine – ce qu'Aude avait trouvé "dommage" – et qu'ils devraient avoir des enfants ensemble ! Quel suspense...