Émilie Broussouloux : Divine en maillot de bain, elle charme les internautes

C'est enfin les vacances pour Émilie Broussouloux. Après une saison bien remplie sur France 3 à la tête de sa nouvelle émission Ô Sud, la journaliste peut enfin profiter du soleil et des plages autrement qu'en tournage. À 26 ans, Émilie a donc dégainé le maillot de bain multicolore et très échancré dans le dos pour le début de ses congés qui s'annoncent farniente. C'est sur Instagram ce dimanche 29 juillet, qu'elle s'est affichée plus radieuse que jamais en prenant la pose face au paysage idyllique de la Côte d'Azur.

Un cliché pudique mais qui fait son effet puisque la belle a reçu de nombreux commentaires positifs : "Une sirène multicolore", "Superbe Émilie", "Ravissante", "La plus belle"....