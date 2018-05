Cannes 2018 : Thomas Hollande et Émilie Broussouloux, du love sur la Croisette

Le fils de François Hollande et Ségolène Royal et la journaliste découverte de France 3 filent toujours le parfait amour. Le jeune couple formé par Thomas Hollande et Émilie Broussouloux a participé à une soirée organisée en marge du Festival de Cannes.

Arrivée quelques jours auparavant à Cannes, Émilie Broussouloux a multiplié les sorties. La journaliste présentatrice de France 3 Occitanie (Ô Sud) passée auparavant par les rédactions de SFR Sport, BFMTV ou encore Canal+ a notamment participé au concert privé de Matthieu Chedid. La jeune femme était vêtue d'une petite robe blanche très décolletée pour l'occasion et elle était entourée d'amies. Thomas Hollande l'accompagnait probablement mais le couple ne s'expose pas sur les réseaux sociaux.

Cette venue à Cannes n'est pas la première pour Émilie Broussouloux et Thomas Hollande. Le couple avait foulé le fameux tapis rouge du Palais des festivals et des congrès de Cannes en 2017, la jolie journaliste se montrant audacieuse en laissant entrevoir sa poitrine sous une robe transparente.

