Thomas Hollande : Qui est sa chérie, sportive sexy, Émilie Broussouloux ?

Lors du Festival de Cannes, il est évidemment question de cinéma, mais pas seulement. La 70e édition, qui a vu les sacres du film The Square, de Diane Kruger (In the Fade) ou encore de Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here), a également été marquée par son tapis rouge, foulé par d'innombrables personnalités. Et les lumières se sont posées notamment sur Émilie Broussouloux.

La compagne de Thomas Hollande a fait sensation sur la Croisette au bras de son amoureux, fils de l'ancien président de la République et de l'ancienne ministre. D'ailleurs, Ségolène Royal était aussi de la fête, puisqu'elle a monté les marches avec son fiston et sa compagne. Mais qui est donc cette charmante jeune femme qui a conquis le coeur en 2016 de celui qu'on a connu en couple avec Joyce Jonathan ?

Originaire de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, et formée à l'école de journalisme l'ESJ Paris, Émilie Broussouloux a commencé dans le milieu de la télévision en devenant stagiaire pour iTÉLÉ. Après avoir oeuvré pour Direct 8, M6 et Canal+, elle est aujourd'hui journaliste sportive de France Télévisions – elle présente le journal des sports sur Télématin – et SFR Sport. Passionnée de sports, elle collabore aussi avec BFMTV et France Info TV. Il n'est pas étonnant d'avoir ainsi vu souvent Thomas Hollande dans les tribunes de stade avec la jeune et jolie journaliste de 26 ans !

Sur son compte Instagram, on peut également suivre ses accomplissements sportifs et ses abdos. Des photos où elle affiche autant sa motivation que sa silhouette sexy.