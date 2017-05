Joaquin Phoenix, lauréat étonné à Cannes, applaudi par sa chérie Rooney Mara

Le visage stupéfait de Joaquin Phoenix lors de l'annonce de son prénom par la jurée Jessica Chastain marquera cette 70e édition du Festival de Cannes ! L'acteur américain de 42 ans a remporté le prix d'interprétation masculine pour sa performance dans le film You Were Never Really Here de la cinéaste britannique Lynne Ramsay (We Need to Talk about Kevin) et il n'y croyait pas quand il a été appelé sur scène pour récupérer son trophée. C'est sa compagne Rooney Mara, rencontrée sur le tournage de Mary Magdalene (prochainement en salles), qui lui a certifié que c'était bien à lui de monter à la tribune. Devant les projecteurs, manifestement surpris par sa victoire en montrant qu'il n'a même pas des chaussures adéquates – il est venu en Converse ! –, il a remercié notamment la réalisatrice du film mais ne s'est pas éternisé devant les caméras.

Déjà oscarisé pour Walk the Line dans lequel il incarne le chanteur mythique Johnny Cash, Joaquin Phoenix a fait une nouvelle fois sensation avec You Were Never Really Here. Dans ce drame, il joue le rôle de Joe, un ancien marine, qui décide de sauver Nina, une jeune fille prise aux mains d'un réseau de prostitution. Si le titre semble faire écho au fameux et faux documentaire I'm still here de Casey Affleck dans lequel le comédien flirtait avec la fiction et la réalité, ce long métrage nous dévoile encore une fois un Joaquin hirsute et bordeline.