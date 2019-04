Émilie Broussouloux enceinte : L'épouse de Thomas Hollande dévoile son baby bump

François Hollande s'apprête à devenir grand-père ! En février dernier, Paris Match nous apprenait la grossesse d'Émilie Broussouloux. Cette journaliste de 28 ans a épousé Thomas Hollande en Corrèze, le 8 septembre 2018. Thomas est issu de la relation passée entre l'ancien président de la République et Ségolène Royal. La jolie brune a publié une photo de son ventre très arrondi sur Instagram, mardi 23 avril 2019.

"Family First", a-t-elle écrit sur Instagram, en légende du cliché. Vêtue d'une robe blanche assez ample, Émilie Broussouloux dévoile un baby bump de plus en plus prononcé. Elle pose manifestement avec un membre de sa famille, sur les toits de Paris. Très discrète sur sa vie privée, la journaliste de France Télévisions n'a pas donné davantage d'informations sur sa grossesse. On ne connaît toujours pas le sexe de son futur enfant, ni la date du terme.

Durant leur longue histoire, François Hollande et l'ancienne ministre Ségolène Royal ont accueilli quatre enfants. D'abord Thomas (34 ans), puis Clémence (32 ans), Julien (31 ans) et la petite dernière, Flora (26 ans). Après une relation tumultueuse avec Valérie Trierweiler, l'homme politique de 64 ans est désormais depuis plusieurs années en couple avec l'actrice Julie Gayet. François Hollande et Ségolène Royal deviendront ainsi grands-parents pour la première fois.