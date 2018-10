Émilie Broussouloux mariée à Thomas Hollande : Sublime à l'église avec son papa

Pour cette union célébrée à l'église en présence de François Hollande et Ségolène Royal, les parents de Thomas Hollande, mais en l'absence de Julie Gayet, compagne de l'ancien président de la République, Émilie Broussouloux a fait appel aux services Fabienne Alagama, styliste parisienne spécialisée dans les robes de mariée. La sublime pièce confectionnée pour l'animatrice, "mêlant tradition et modernité" et composée de soie et de dentelle de Calais rebrodée de perles de verre, a nécessité de longues heures de travail. "La robe a nécessité environ 200 heures de travail, dont 50 heures pour le travail d'incrustation des dentelles à la main. Émilie a fait une dizaine d'essayages pour ce tombé parfait", rapportait Point de vue quelques jours après la cérémonie.