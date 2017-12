Emilie Fiorelli (Secret Story 9) enceinte : Le sexe du bébé révélé !

Emilie Fiorelli est enceinte de son premier enfant et ne se cache plus. Tandis que les rumeurs allaient bon train dès fin septembre, la grande gagnante de Secret Story 9 (NT1) avait fini par officialiser sa grossesse. Et désormais, avec son chéri le footballeur M'Baye Niang, la jolie blonde révèle le sexe du bébé.

Lundi 25 décembre 2017, les tourtereaux se sont dévoilés sur Instagram en pulls roses... pour annoncer qu'ils attendent une petite fille. Sur le cliché, le futur papa se tient droit face à l'objectif tandis que celle qui avait intégré la Maison des Secrets avec son frère jumeau Loïc dévoile son baby bump et regarde amoureusement l'international sénégalais.