Émilie Nef Naf fière de sa silhouette affinée : Son saisissant avant/après !

Émilie Nef Naf n'a pas toujours été la jeune femme au corps de rêve qu'elle est aujourd'hui. Passée par deux grossesses, l'ancienne gagnante de Secret Story a connu les prises de poids et la difficulté de perdre les kilos durablement après l'accouchement. Après des mois d'efforts et de surveillance alimentaire, la maman de Maëlla (4 ans) et Menzo (2 ans) est heureuse d'avoir réussi à obtenir une silhouette à la hauteur de ses espérances.

Très active sur Instagram, exposant régulièrement ses jolies courbes, Émilie Nef Naf a remonté le temps pour arriver jusqu'en 2015, l'année où elle a donné naissance à son adorable petit Menzo. Son but ? Proposer un photo montage avant/après devant montrer combien elle a changé en l'espace de deux ans.

A la plage à gauche, l'ex-compagne de Jérémy Ménez apparaît en bikini, avec quelques kilos superflus à la taille, aux fesses et aux couches. Dans une cabine d'essayage à droite, la jeune maman pose en lingerie et présente une silhouette tonique. "never give up ... #objectifbombasse #motivation #jaidecidedetreheureusecarcestbonpourlasante #fitmum #transformation #abracadabra #la #pertedepoids #mincir #objectif", propose-t-elle en légende, invitant ses fans à découvrir sa page bien-être baptisée @lesecretbyemilienefnaf.